Quienes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': así son Eva Soriano, Nacho García, Lucía Ramos y Ken Appledorn

Del 5 al 9 de septiembre tienes una cita de lo más importante por las tardes con Pasapalabra, que trae durante tres programas a invitados de altura. El curso continúa abriéndose paso con famosos de vértigo, que llegan para hacer reír y superar las pruebas desde el equipo naranja y el equipo azul.

De hecho, los dos presentadores estrella de Europa FM se retan más aún en el concurso presentado por Roberto Leal, y a ellos se suman dos actores reconocidos de nuestro país. ¡Te contamos todo sobre ellos!

Eva Soriano

Ella no necesita presentación, la podéis escuchar todas las mañanas en el anti-morning show de Europa FM, Cuerpos especiales. Junto a Nacho García, la cómica no da puntada sin hilo con sus opiniones, tanto habladas como cantadas. Más allá de la radio, Eva Soriano ha colaborado y presentado programas como Showriano, La explosión de las cómicas y La noche D, además de haberse convertido en finalista del concurso Tu cara me suena. Y próximamente la veremos en El desafío.

Eva Soriano en Cuerpos Especiales | EUROPA FM

Nacho García

Este presentador nos levanta todas las manas con su sentido del humor desde Cuerpos especiales. Junto a Eva Soriano nos da las mejores entrevistas, los mejores consejos desde el humor y un sinfín de contenido cómico desde Europa FM. Lleva años en espacios como El club de la comedia y Otra Movida, y desde hace varias temporadas lo puedes escuchar cada mañana con nosotros.

Nacho García en el especial 'Cuerpos especiales' | Josefina Blanco Moronta (Europa FM)

Lucía Ramos

Esta actriz se dio a conocer de adolescente en la serie Física o química. Desde entonces ha formado parte del reparto de series como Todo es posible en el bajo, Centro médico y Señor, dame paciencia. Además, se ha subido al escenario en obras de teatro como PornoStar, Aguacates y Viernes.

La actriz Lucía Ramos | GTRES

Ken Appledorn

Este actor estadounidense y español se hizo especialmente conocido en nuestro país gracias a la serie Arde Madrid, pero ha parecido en diversas ficciones desde hace décadas, como Allí abajo, Bandolera, Museo Coconut y Yo soy Bea, entre otras.