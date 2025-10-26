DE 08:00 A 10:00

Cuerpos especiales con Javi Sánchez - domingo 26 de octubre de 2025

Un domingo más, Javi Sánchez trae un programón a 'Cuerpos especiales', empezando por la review de Bertus sobre los brunches. El equipo al completo se enfrenta a un Debate que bate para decidir si es mejor comer en casa o fuera, mientras Lalachus repasa las cosas más o menos importantes que le han ocurrido a España en la televisión. Y, para terminar, los chicos de La M.O.D.A.​ se pasan por el pisito de Eva Soriano y Nacho García para presentar su sexto álbum.