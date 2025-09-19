Con Nacho García y Lalachus

Cuerpos especiales | Con Jordi Sánchez de OBK - viernes 19 de septiembre de 2025

Jordi Sánchez, de OBK, se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar Maldita mujer, el primer single del artista tras 12 años si publicar nuevas canciones, y charlar sobre el momento actual de su carrera. Además, Alba Cordero enumera los lanzamientos musicales más destacados del otoño, Bertus hace su review de las scape room, Lalachus recuerda el programa Lluvia de estrella y Juan Sanguino repasa la trayectoria de Robert Redford.