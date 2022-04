CON EVA SORIANO E IGGY RUBÍN

Cuerpos especiales - Martes 26 de abril de 2022

Esta mañana en Cuerpos especiales hemos recibido la visita de Amparo Llanos, guitarrista de Dover, para hablar del 25 aniversario de Devil Came to me. También han estado con nosotros Alba Reche y Rodrigo Taramona con sus secciones. Y como siempre, los mejores temazos de la mano de Eva Soriano e Iggy Rubín, ¡en Europa FM!