Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Morgan - jueves 8 de enero de 2026

Morgan visita Cuerpos especiales para hablar de la segunda parte de su gira. Eva Soriano se queja en Eva le grita a una nube del comentario de un seguidor sobre su físico y Dani Piqueras habla de cómo son las navidades con niños pequeños en Padre de dragones. Además, Jorge Yorya alza la voz en defensa de los adultos que juega y Santos Solano habla de las relaciones parasociales, cuando se es ultrafan de algo.