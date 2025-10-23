CON EVA SORIANO Y NACHO GARCÍA

Cuerpos especiales | Programa especial en Córdoba - jueves 23 de octubre de 2025

'Cuerpos especiales' hace mudanza por un día y lleva su pisito hasta el Auditorio del Real Jardín Botánico de Córdoba con un programa especial, valga la redundancia. Nacho García le dedica su Vudú hecho bien a la ciudad de Córdoba, Eva Soriano sigue demostrando sus habilidades como tarotista con Australopithecus y todo el equipo se bate en duelo con un Debate que bate sobre trenes. Además, Dani Piqueras lleva el concurso DUPYDOO hasta Córdoba, Jorge Yorya habla sobre el fin de los astrólogos por culpa de la IA y Santos Solanos nos regala otra sesión de psicología, todo ello sin olvidarnos de la entrevista a Cintia Bustos, delegada de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba.