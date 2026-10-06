Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Rosa León - martes, 6 de octubre de 2026

Rosa León se ha vuelto a meter en el estudio de grabación para lanzar Carta de amor a María Elena Walsh y se lo cuenta a Eva Soriano y Nacho García. MrsBeats hace la lista de grupos con nombres guapísimos. Evacho soluciona el problema de los profesores de secundaria que no saben distinguir si un alumno necesita gafas y Jorge Yorya nos cuenta lo último de MrBeats. Además, la Patrulla Chiquilla no da sus trucos para conseguir dinero fácil.