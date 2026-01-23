¿Qué pueblo debe llevarse el título de 'El más molón de la semana'? ¡Vota!

NUEVA ENCUESTA

Tras el intenso enfrentamiento de la sexta semana de Pueblos especiales, el concurso de Cuerpos especiales para elegir la localidad más molona de España regresa con cinco nuevos candidatos. ¿Cuál debe alzarse con la victoria esta vez? Vota por tu favorito en nuestra encuesta. ¡Tienes hasta el lunes 26 de enero a las 7:00 horas!

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Madrid23/01/2026 08:24

Cuerpos especiales sigue adelante con su propósito de encontrar los pueblos más molones de España y cinco candidatos se enfrentan esta semana por hacerse con el título que ya tienen Huéscar, Cortes, Aldeminilla, Cuevas del Valle, Pozuelo de Vidriales y Villaseco de los Gamitos.

Esta vez se suman a la batalla dos localidades de Burgos, una de Zaragoza, otra de Granada y una quinta de Badajoz con unos embajadores muy especiales que han destacado sus fiestas, su gastronomía, sus parajes naturales y su relevancia histórica.

¿Cuál crees que debe ganar en esta ocasión? ¿Te decantas por Palacios de Benaver y su Monasterio de San Salvador? ¿Prefieres la localidad alpujarreña de Juviles? ¿Te convenció el café tasquín de Gelsa? ¿O eres más de las fiestas de Navalvillar de Pela? ¿Y un lanzamiento de jamones en Tubilla del Lago qué te parece?

¡Vota en nuestra encuesta por tu localidad favorita! El plazo para emitir tu veredicto se cierra el lunes 26 de enero a las 7:00 horas y durante la mañana Eva Soriano y Nacho García nos desvelarán el nombre del séptimo ganador de Pueblos especiales.

También el lunes 26 arrancamos una nueva semana de concurso con un nuevo candidato. Si quieres presumir de pueblo y luchar por un kit de Cuerpos especiales, manda un mensaje al 619 441 746. El equipo del programa se pondrá en contacto contigo.

¿A qué pueblo le darías el título del más molón de la semana?

  1. 1

    Gelsa (Zaragoza)

    Población - cerca de 1.000 habitantes | Reclamo - el barrio morisco con la trama urbana original | Otras cosas típicas - su historia con brujas, aquelarres, emperatrices y piratas, el alabastro, su sabina centenaria y la gastronomía típica de Zaragoza con ternasco, migas, borrajas, cardo y el café tasquín, el mejor invento de la humanidad para fiestas.

  2. 2

    Juviles (Granada)

    Población - 140 habitantes | Reclamo - el Fuerte de Juviles, una fortaleza en ruinas que mandó destruir Fernando el Católico | Otras cosas típicas - el puchero de hinojo, el plato alpujarreño y los mayordomos, encargados de organizar las fiestas locales, una fuente rica en hierro, el Barranco de la Umbría y la referencia de Ildefonso Falcones en el libro La mano de Fátima.

  3. 3

    Tubilla del Lago (Burgos)

    Población - Menos de 200 habitantes | Reclamo - Tienen competencia de lanzamiento de jamón y lomo | Otras cosas típicas - Tiene verbena propia y charanga

  4. 4

    Palacios de Benaver (Burgos)

    Población - 80 censados pero viven 15 | Reclamo - el Monasterio de San Salvador, el convento más antiguo de España | Otras cosas típicas - los quesos de oveja y el concurso de tortilla de las fiestas de verano

  5. 5

    Navalvillar de Pela (Badajoz)

    Población - 4.303 habitantes | Reclamo - sus fiestas y su gente | Otras cosas típicas - la discoteca Pedrín, también llamada Básico; la Iglesia en la que guardan a San Antón y la comida.