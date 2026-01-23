¿Qué pueblo debe llevarse el título de 'El más molón de la semana'? ¡Vota! | Europa FM

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

Cuerpos especiales sigue adelante con su propósito de encontrar los pueblos más molones de España y cinco candidatos se enfrentan esta semana por hacerse con el título que ya tienen Huéscar, Cortes, Aldeminilla, Cuevas del Valle, Pozuelo de Vidriales y Villaseco de los Gamitos.

Esta vez se suman a la batalla dos localidades de Burgos, una de Zaragoza, otra de Granada y una quinta de Badajoz con unos embajadores muy especiales que han destacado sus fiestas, su gastronomía, sus parajes naturales y su relevancia histórica.

¿Cuál crees que debe ganar en esta ocasión? ¿Te decantas por Palacios de Benaver y su Monasterio de San Salvador? ¿Prefieres la localidad alpujarreña de Juviles? ¿Te convenció el café tasquín de Gelsa? ¿O eres más de las fiestas de Navalvillar de Pela? ¿Y un lanzamiento de jamones en Tubilla del Lago qué te parece?

¡Vota en nuestra encuesta por tu localidad favorita! El plazo para emitir tu veredicto se cierra el lunes 26 de enero a las 7:00 horas y durante la mañana Eva Soriano y Nacho García nos desvelarán el nombre del séptimo ganador de Pueblos especiales.

También el lunes 26 arrancamos una nueva semana de concurso con un nuevo candidato. Si quieres presumir de pueblo y luchar por un kit de Cuerpos especiales, manda un mensaje al 619 441 746. El equipo del programa se pondrá en contacto contigo.