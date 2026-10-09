¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 13 al 16 de octubre

Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00

Alegría para el equipo de Cuerpos especiales. El lunes 12 de octubre es fiesta y no les toca madrugar. En su lugar, podremos disfrutar de los mejores momentos del morning de Europa FM.

Eva Soriano, Nacho García y Lalachus aprovecharán el día libre para coger fuerzas porque tienen por delante una semana movidita. El miércoles 14 por la tarde se escapan a Córdoba para grabar un programa especial con público y el resto de días recibirán en Madrid a los mejores invitados.

¿Preparado para una semana llena de momentazos? Descubre todo lo que viene y no dejes de participar en Pilla la cita y gana la guita. ¡Madrugar tiene premio!

Martes, 13 de octubre - Lori Meyers

La semana arranca el martes con la visita de Lori Meyers, que se prepara para el lanzamiento de su disco Disonancia el viernes 16 de octubre.

Estarán en el estudio con nuestro habitual de los martes Jorge Yorya.

Miércoles, 14 de octubre - Ruslana

El miércoles seguimos con música y Ruslana. La concursante de Operación Triunfo hablará con Eva Soriano y Nacho García de su recién lanzado segundo álbum de estudio Anomia.

También se pasará por el estudio para hacernos viajar al pasado la cómica Carmen Romero.

Jueves, 15 de octubre - especial en Córdoba

El miércoles por la tarde Eva y Nacho viajan a Córdoba para grabar un programa especial con público que podremos disfrutar el jueves 15 de octubre de 07:00 a 10:00 horas.

Los presentadores no viajan solos, con ellos estará el psicólogo de cabecera de Cuerpos especiales Santos Solano.

Viernes, 16 de octubre - Anni B Sweet

Y en estos días musicales terminan con Anni B Sweet, que llega tras arrasar en Sonorama Goes to Ibiza '26 y con Alegría recién salido del horno. Su quinto álbum de estudio sale el viernes 16 de octubre.

Bertus y Juan Sanguino estarán como cada viernes con Nacho García y Lalachus para despedir la semana.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.