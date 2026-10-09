¿Quién actúa este fin de semana en Macondo Park? Los artistas de La Sala de Shakira

Shakira se despide de su residencia europea en Madrid. El lunes 12 de octubre la cantante colombiana echa el cierre por todo lo alto con un gran concierto en Macondo Park que servirá también para rendir homenaje a Lorca y al flamenco.

Antes de este último baile, la intérprete de Dai Dai tiene otras tres citas con sus seguidores: los conciertos del viernes 9, el sábado 10 y el domingo 11.

A las 20:30 horas la cantante se sube al escenario del Estadio Shakira aunque las puertas de Shak City se abren mucho antes. Desde las 13:00 horas se puede acceder al recinto para disfrutar de las múltiples actividades culturales que ofrece Es Latina, incluidos los conciertos previos de otros artistas en el pabellón conocido como La Sala por donde ya han pasado Amaia, Guitarricadelafuente o Yerai Cortés.

Este viernes le toca el turno a Nathy Peluso, uno de los nombres anunciados antes de abrir la residencia y que esperábamos desde entonces. Con ella estarán otros como el argentino Louta, los puertorriqueños Fanta Rosario y la española Adriana C.

Apunta quién apunta cada día y prepárate para el último fin de semana de Shakira en Macondo Park.

Viernes, 9 de octubre

Nathy Peluso

Louta

Fanta Rosario

Stereo Madness

You Wanted a Hit!

Sábado, 10 de octubre

Nathy Peluso

Louta

Adriana C

You Wanted a Hit!

Domingo, 11 de octubre