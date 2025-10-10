¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 13 al 17 de octubre
Cuerpos especiales arranca una semana llena de música, risas e invitados famosos. Esta semana recibimos a los actores Asier Etxeandia y Mario Casas, a los chicos de La M.O.D.A. y al cantante Sergio Dalma. Además, el concurso Pilla la cita y gana la guita sigue regalando dinero cada mañana a los oyentes del morning de Eva Soriano, Nacho García y Lalachus.
Participa en 'Pilla la cita y gana la guita' y llévate un premio con 'Cuerpos especiales'
Risas de buena mañana para empezar bien el día.
En Cuerpos especiales tienen la receta para que los madrugones sean más llevaderos y a su cóctel de humor, premios en metálico y buena música añaden cada semana una buena dosis de invitados famosos. Sin olvidarnos, cómo no, de los colaboradores del programa, que aportan la chispa necesaria para que la fórmula salga perfecta.
Descubre los nombres que se pasan esta semana por el estudio para ver a Eva Soriano, Nacho García y Lalachus y no le quites ojo al concurso Pilla la cita y gana la guita. ¡El premio sigue subiendo!
Lunes, 13 de octubre - Asier Etxeandia y Mario Casas
Pareja de ases para empezar la semana. Asier Etxeandia y Mario Casas visitan el programa para presentar La Cena, una comedia dramática que se desarrolla dos semanas después de acabar la Guerra Civil y que está basada en hechos reales.
Jorge Yorya vuelve un día más para contarnos lo que acaba de pasar y Arturo Paniagua lo hace con la mejor música.
Martes, 14 de octubre - MUSHKAYAYA
Con el concierto del 19 de noviembre en la Sala Riviera recién anunciado, la cantante MUSHKAYAYA, referente de la escena urbana en catalán, viene el martes a hablar de su gira, con dos conciertos aún sin anunciar
Espido Freire viene también a hablar de la canción Mi nombre de Leire Martínez y vuelve Jorge Yorya con su sección acaba de pasar.
Miércoles, 15 de octubre - La M.O.D.A.
El miércoles es el día de La M.O.D.A., que visita el programa para presentar el disco SAN FELICES, que llega el viernes 17 de octubre. También es día del corazón, sección de Jorge Yorya y la morralla de Ana Morgade
Jueves, 16 de octubre
No se esperan invitados el jueves aunque sí risas con Jorge Yorya, la sección de psicología de Santos Solano y las quejas de Eva Soriano en Eva le grita a una nube.
Viernes, 17 de octubre - Sergio Dalma
El viernes es día noventero con la visita de Sergio Dalma a Lalachus y Nacho García. Además toca review con Bertus y las lecciones de cultura pop de Juan Sanguino.
👉 Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 7:00 a 11:00 horas y los sábados y domingos de 08:00 a 10:00 horas.