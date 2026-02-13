¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 16 al 20 de febrero

Cuerpos especiales arranca una nueva semana con un viaje de cine, un invitado sorpresa y mucha música.

Eva Soriano, Nacho García y Lalachus reciben en el estudio a la cantante Leire Martínez, a punto de lanzar su primer álbum en solitario, y los grupos Melón Diesel y La Sonrisa de Julia. También se pasarán por el programa los colaboradores habituales y los presentadores hablarán con nuevos embajadores rurales que quieren que su pueblo entre en la lista de los más molones de España.

Lunes, 16 de febrero - Margot Robbie, Jacob Elordi y Hong Chau

La escapada de Eva Soriano a Londres fue para citarse con Margot Robbie, Jacob Elordi y Hong Chau, protagonistas de Cumbres borrascosas, la película basada en la novela de Charlotte Brontë que llega a las salas este viernes 13 de febrero. Podremos escuchar su charla este lunes 16.

Además se pasarán por el estudio nuestros colaboradores habituales Jorge Yorya y Arturo Paniagua, que tendrá tarea con la Super Bowl de Bad Bunny.

Martes, 17 de febrero - SORPRESA

El martes hay sorpresa. Eva Soriano y Nacho García se enfrentan a un nuevo invitado sin saber de quién se trata. ¿Qué le habrá preparado el equipo?

El famoso sorpresa coincidirá en el estudio con Jorge Yorya, habitual de lunes a jueves, y Espido Freire, que se enfrenta cada semana al reto de analizar una canción y relacionarla con una obra literaria. ¡Casi nada!

Miércoles, 18 de febrero - Leire Martínez

A punto de lanzar su primer álbum en solitario y de subirse al escenario de la Sala Riviera de Madrid para presentarlo, Leire Martínez llega el miércoles al estudio para presentarnos Historia de aquella niña.

También estarán en el estudio Jorge Yorya, con su sección Acaba de pasar, y Bertus para ponerle nota a las cosas importantes de la vida adulta.

Jueves, 19 de febrero - Melón Diesel

Melón Diesel celebra 25 años de carrera con una gira de la que hablarán con Eva y Nacho en Cuerpos especiales. La banda de Gibraltar hablará de sus próximos conciertos y de su regreso a la música con la nueva versión de Contracorriente con Iván Ferreiro.

También tendremos visita de Jorge Yorya y Santos Solano, nuestro psicólogo de cabecera.

Viernes, 20 de febrero - La Sonrisa de Julia

La semana termina con la visita de La Sonrisa de Julia, que en el mes de marzo arranca su gira de salas con paradas en Oviedo, Santander, Valencia, A Coruña, Madrid y Sevilla.

El broche lo ponen de Bertus y Juan Sanguino, nuestro experto en cultura pop.

