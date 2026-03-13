¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 16 al 20 de marzo

Con la mente puesta ya en las próximas vacaciones de Semana Santa. [[LINK:TAG|||tag|||61273d6992010959adcdd7d3|||Eva Soriano]], [[LINK:TAG|||tag|||64009db2de989f54509f6dee|||Nacho García]] y [[LINK:TAG|||tag|||61308f5c42324474a850dbf3|||Lalachus]] dan la bienvenida a nueva semana de Cuerpos especiales llena de música, risas y grandes invitados.

Abrimos nada menos que con [[LINK:TAG|||tag|||5f523262a03f7f12ced43393|||M Clan]], que este 2026 se han lanzado a la carretera para salir de gira, y cerramos con Ana Torroja, que cumple un sueño musical con el disco Se ha acabado el show. Además, el miércoles estrenamos colaboradora y cada día charlaremos con los nuevos candidatos de [[LINK:EXTERNO|||https://www.europafm.com/programas/cuerpos-especiales/pueblos-especiales/vota-nueva-encuesta-pueblos-especiales-elige-ganador-semana_2026031369b32ba0d489bf782e183dd1.html|||Pueblos especiales]] a entrar en la lista de los más molones.

Además, después de regalar 18.000 euros a Gustavo, seguimos regalando dinero en el concurso [[LINK:EXTERNO|||https://www.europafm.com/programas/cuerpos-especiales/participa-pilla-cita-gana-guita-llevate-premio-1000-euros-cuerpos-especiales_2025091268c3e35fd8e27966644e59a8.html|||Pilla la cita y gana la guita]]. Se avecina semana grande y no te la puedes perder.

Lunes, 16 de marzo - M-Clan

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Con la gira 30 años recién arrancada, M Clan visita el lunes el estudio de Europa FM para charlar de la experiencia de su primer concierto en A Coruña y de estas tres décadas de carrera llenas de éxitos y canciones icónicas.

También vendrán al programa [[LINK:TAG|||tag|||68b16ce1bacdf822318bc90c|||Jorge Yorya]], nuestro faro en lo que a internet se refiere, y [[LINK:TAG|||tag|||630f29a0d347891d0bcf9c4d|||Arturo Paniagua]], experto musical del programa.

Martes, 17 de marzo - Begoña Vargas

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La actriz [[LINK:TAG|||tag|||5f535d28a03f7f12cee005a9|||Begoña Vargas]] cambia de registro y se estrena como cantante con La luz de la orilla, el single que viene a presentar el martes a Cuerpos especiales.

Coincidirá en el estudio con dos habituales, Jorge Yorya, y la escritora [[LINK:TAG|||tag|||68bfd507c157d974921bbd0b|||Espido Freire]], experta en letras de canciones.

Miércoles, 18 de marzo - Ángeles Toledano

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[[LINK:INTERNO|||Article|||699c5da41b4db0e458b4f610|||Ángeles Toledano]] viene el miércoles para hablar de lo que supuso actuar en la gala de los Goya y de sus recientes conciertos en Miami y Nueva York. También estará en el estudio Jorge Yorya con la actualidad que acaba de pasar y Carmen Romero, que debuta como colaboradora.

Jueves, 19 de marzo - María Gómez

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El jueves nos visita [[LINK:TAG|||tag|||5f523121a03f7f12ced2d48b|||María Gómez]], con la que hablaremos de la gala de los Oscar de este domingo, y de su paso por el programa de [[LINK:INTERNO|||Article|||69257cdda7fab0e4a7e0e7ac|||Galder Varas]] Esto no es un dating. También estarán con Eva y Nacho el cómico Jorge Yorya y nuestro psicólogo [[LINK:TAG|||tag|||61361db1e14c6358a2d855be|||Santos Solano]].

Viernes, 20 de marzo - Ana Torroja

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Ana Torroja viene el viernes para despedir la semana y presentar su disco Se Ha Acabado El Show, el primer disco escrito íntegramente por ella. ¡Todo un sueño cumplido!

También vendrá [[LINK:TAG|||tag|||60536d2a341a127f98df69ff|||Bertus]] a ponerle nota a la vida y nuestro experto en cultura pop [[LINK:TAG|||tag|||61362110e14c6358a2d855c0|||Juan Sanguino]].

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.