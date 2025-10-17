¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 20 al 24 de octubre

¡Empezamos la semana con risas, seguimos con un viaje y cerramos con música!

Cuerpos especiales recibe este lunes a Rober Bodegas y Alberto Casado de Pantomima Full, el martes Eva Soriano y Nacho García salen del estudio para conocer al actor Jeremy Allen White y el viernes, ya con Lalachús, la visita es de Fito Cabrales. Descubre todo lo que se viene esta semana en la que celebramos también BUENASUERTE, el nuevo disco de Miss Caffeina, y hacemos las maletas para grabar un especial con público en Córdoba.

Todo esto sin dejar de lado los premios. El concurso Pilla la cita y gana la guita sigue repartiendo dinero cada día.

Lunes, 20 de octubre - Pantomima Full

Rober Bodegas y Alberto Casado abren la semana en el estudio de Cuerpos especiales para hablar de Entrepreneurs, la serie de Pantomima Full que se estrena el jueves 23 de octubre en Disney Plus.

Jorge Yorya vuelve un día más para contarnos lo que acaba de pasar y Arturo Paniagua lo hace con la mejor música.

Martes, 21 de octubre - Jeremy Allen White

Hace unos días Eva Soriano y Nacho García pudieron charlar con el actor Jeremy Allen White sobre la película Springsteen: Deliver Me from Nowhere y este martes los oyentes del programa podrán escuchar todo lo que les contó.

Además, Espido Freire vuelve para analizar la letra de Mahonesa y Jorge Yorya, con su sección acaba de pasar.

Miércoles, 22 de octubre - Miss Caffeina

Con BUENASUERTE recién salido del horno, Miss Caffeina visita Cuerpos especiales para presentar este trabajo y hablar de la gira de 10 únicos conciertos en 2026 con Europa FM como radio oficial.

El miércoles es también día del corazón, sección de Jorge Yorya y la morralla de Ana Morgade

Jueves, 23 de octubre - Córdoba

El jueves toca programa especial. El Auditorio del Real Jardín Botánico de Córdoba recibe al equipo de Cuerpos especiales, que estará acompañado de Jorge Yorya y Santos Solano.

Viernes, 24 de octubre - Fito Cabrales

El viernes desplegamos la alfombra roja de Cuerpos especiales para recibir a Fito Cabrales, que viene para celebrar con Lala y Nacho el lanzamiento de El Monte de los Aullidos, el nuevo disco de Fito y Fitipaldis. Además toca review con Bertus y las lecciones de cultura pop de Juan Sanguino.

👉 Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 7:00 a 11:00 horas y los sábados y domingos de 08:00 a 10:00 horas.