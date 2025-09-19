¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 22 al 26 de septiembre

Cuerpos especiales se enfrenta a una nueva semana llena de invitados, música y muchas risas. Sin olvidarnos, claro, del dinero. Porque Eva Soriano, Nacho García y Lalachus están decididos a alegrar la mañana y el bolsillo a los oyentes del morning de Europa FM regalando 500 euros diarios en el ya célebre concurso Pilla la cita y gana la guita.

Esta semana vuelven también las risas con Jorge Yorya, las reviews de Bertus, los análisis de canciones de Espido Freire, la sección de salud mental de Santos Solano y las sorpresas. ¡Apunta todo lo que se viene!

Lunes, 22 de septiembre - Ultraligera

Ultraligera abre la semana a lo grande. Con la quinta Riviera recién anunciada, el grupo de rock alternativo visita por primera vez el programa para hablar con Eva Soriano y Nacho García para hablar de su actual gira y mucho más. También se viene al estudio nuestro colaborador musical Arturo Paniagua.

Martes, 23 de septiembre - Samurai

El martes también es día de música. Samuraï visita el programa para hablar de su gira Del Ruido al Silencio y de su recién estrenada canción Dejándolo pasar. Además, Espido Freire regresa para analizar la letra de Clima Tropical de Dani Fernández y Jorge Yorya hará su sección habitual Acaba de pasar...

Miércoles, 24 de septiembre - Alex O'Dogherty

Alex O'Dogherty nos presenta el miércoles su gira Palabras mayores y estará también en el estudio Ana Morgade con su morralla favorita y el profeta del algoritmo Jorge Yorya.

Jueves, 25 de septiembre

El jueves vuelve Jorge Yorya, con sus risas habituales, y Santos Solano para instruirnos en salud mental. El invitado está aún por determinar.

Viernes, 26 de septiembre - La La Love You

Y el viernes, Nacho García y Lalachus reciben a nuestros amigos de La La Love You, que vienen a hablar del Concierto Europa FM en las fiestas de La Mercè en el que participan junto a Marlena, Classe B y 31FAM.

También habrá sección de Juan Sanguino, reviews de Bertus y la sección Lala, a punta pala.