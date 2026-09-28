¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 28 de septiembre al 2 de octubre

Semana de viaje en Cuerpos especiales. Eva Soriano y Nacho García hacen las maletas el miércoles por la tarde para grabar un programa especial con público desde VIII Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen La Mancha.

Esta semana hablamos de rock con Sôber y Arde Bogotá y del problema de la vivienda con los actores Maxi Iglesias y Susana Abaitua, protagonistas de la película Nuda propiedad.

También seguimos regalando 500 euros diarios en el concurso Pilla la cita y gana la guita y en Pueblos especiales se buscan las localidades más molonas de España.

Lunes, 28 de septiembre - Sôber

La semana arranca con música y la visita de Sôber, que se prepara para el lanzamiento del disco Anandamida.

Además, se pasa por el estudio el experto musical del programa Arturo Paniagua.

Martes, 29 de septiembre - Maxi Iglesias y Susana Abaitua

El martes se pasan por el estudio los actores Maxi Iglesias y Susana Abaitua, que hablan de la crisis de la vivienda en su película Nuda propiedad.

Jorge Yorya viene también con su sección Acaba de pasar en la que aborda lo último de internet.

Miércoles, 30 de septiembre - Las Petunias

Las Petunias vienen el miércoles a hablar de música y de Robert Pattison, que les ha hecho virales luciendo una camiseta con el nombre de la banda.

Jueves, 1 de octubre - Fiesta de la Vendimia

El jueves podremos disfrutar del programa especial con público grabado desde Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.

Eva y Nacho no estarán solos en esta escapada. Se une a ellos Carmen Romero.

Viernes, 2 de octubre - Arde Bogotá

Despedimos la semana con Arde Bogotá, que vuelve tras hacernos vibrar con su música en la fiesta 30 años Europa FM.

Los de Cartagena, que presentan el disco Manufacturas del club de la gente sola, coinciden con nuestros colaboradores Bertus y Juan Sanguino.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.