Alfred García desvela qué música escucha actualmente y cómo es su relación con Lola Indigo y Aitana

Alfred García ha vuelto con Los Espabilados, el tema principal de la nueva serie de Albert Espinosa con el mismo nombre, que da visibilidad a los jóvenes con trastornos mentales que buscan la libertad que no encuentran en los centros psiquiátricos.

Además, esta canción es el primer adelanto del que será su segundo álbum: "Esta canción es el puente entre lo último que saqué y lo primero que saco. Es importante porque para mi dar este paso a veces me da un poco de miedo e incertidumbre. Y de eso va la escritura y composición de este álbum", explica.

UN BONITO RECUERDO DE OT

Pero además de hablar sobre su nueva música, también recuerda su pasado en OT, programa que le brindó la oportunidad de dedicarse a lo que más le gusta.

Javier Cárdenas, quién confiesa que no quiere ahondar en temas personales como su relación con Amaia, sí que recuerda su actuación juntos interpretando 'City Of Stars' porque considera que es la mejor de todo el programa.

"Tengo que decir que estoy escuchando mucho la banda sonora de 'La La Land' últimamente. No se por qué, pero la estoy escuchando", confiesa Álfred.

"¿Y te escuchas? ¿Vuelves a ponerte ese momento mágico que nos regalasteis Amaia y tú?", le pregunta Javier. "Lo veo cuando lo ponéis en entrevistas", ríe Alfred, "No soy muy de buscarme en Youtube".

"¿Te da nostalgia decir 'qué bonito fue aquello'? A nosotros nos hicisteis revivir lo que vivimos hace muchos años con OT 1", le dice Javier.

"Pienso que éramos unos chavales, unos niños. Tampoco han pasado tantos años, han pasado tres. Pero yo me veo un niño. Ambos nos vemos muy niños y ambos estamos en un proceso de descubrimiento, y seguramente de añoranza. Es un momento irrepetible. Y la vida sigue como todas aquellas que no tienen mucho sentido, como dice Joaquín Sabina. Yo creo que fue un momento súper bonito, me alegro mucho de tener un documento tan bonito. Porque está grabado y es mío. Y me despierta mucha ternura, porque éramos unos chavales y no había filtro ahí", se sincera Alfred.

SU RELACIÓN CON LOLA ÍNDIGO Y AITANA

.

Uri Sàbat le pregunta a Alfred si continúan esos famosos "chats de OT", y si sigue teniendo relación con algunos de sus compañeros como Lola Indigo o Aitana.

"Sí. Además con ellas dos son con las que más hablo y con las que más conecto. La verdad es que llevo un tiempo perdido, que estoy más en el bosque que aquí. Es cierto que voy bajando para entrenar y para trabajar, pero sí que es cierto que estoy un poco 'out' de todo.", confiesa. "Pero sí que nos llamamos y vamos hablando de todo por el chat. Sí que hay un WhatsApp en el que hablamos, y evidentemente el cariño siempre estará ahí".