"Te puedes meter el amor por el ojete": Lola Indigo vuelve a mostrar su apoyo entre mujeres al defender a Adriana Ugarte

Lola Indigo no se ha quedado callada tras ver un desafortunado titular sobre Adriana Ugarte : "Cumple 36 años tiunfando como actriz, pero sola en el amor ". La intérprete de 'Santería' ha mostrado su malestar frente a la idea de que una mujer nunca está completa si no tiene pareja.

Además de arrasar en la música, Lola Indigo destaca por su naturalidad en decir las cosas que no le parecen justas.

Lo ha hecho en innumerables ocasiones, como cuando mostró su desacuerdo con las medidas que se han tomado con la industria del espectáculo debido a la pandemia de coronavirus; o denunciando las pocas mujeres que se encuentran en las listas de éxitos o nominadas a premios.

La sororidad es algo que siempre acompaña a la artista, y lo ha mostrado una vez más compartiendo su desacuerdo tras ver un titular sobre la actriz Adriana Ugarte: "Cumple 36 años triunfando como actriz, pero sola en el amor".

Roy Galán ha sido de los primeros en denunciar este tipo de titulares en los que una mujer, por mucho que triunfe en su vida profesional, nunca consigue un triunfo personal si no tiene un hombre a su lado: "No importan tus logros o tus triunfos. Si no tienes el amor romántico, siempre estarás incompleta porque el amor es una meta y un fin para las mujeres".

Lola Indigo también ha querido dar su opinión sobre esta idea de "una mujer completa" a través de Instagram Stories: "PERO sola en el amor. Da igual tu talento, tus logros, tu éxito, porque sabes qué? Estas sóla en el amor", escribía, para luego rematar con un "Te puedes meter el amor por el ojete, sinceramente".

Una denuncia que también ha trasladado a Twitter con un escueto mensaje en apoyo a Adriana Ugarte, y a todas las mujeres en general: "Toy sola en el amor".