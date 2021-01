"Bebí cuatro cuatro copas de más. Monté en cólera": Juan Muñoz pide perdón a José Mota tras criticarle en público

La semana pasada Juan Muñoz, mitad de Cruz y Raya, nos sorprendía con unas contundentes declaraciones contra su compañero y amigo José Mota.

Fue durante una entrevista para la revista Semana, donde el catalán aseguraba que, pese a haber pasado un mes del fallecimiento de su madre, Mota no le había llamado para darle el pésame: “Es la gota que colma el vaso. Han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años”, aseguraba.

Pero la cosa no quedaba ahí, en la entrevista Muñoz afirmaba que quería "que la gente se entere de lo mala persona que es", y continuaba arremetiendo contra el cómico asegurando que "es muy prepotente" y que "le cambió el dinero y la fama".

Ante estas críticas, José Mota no hizo ninguna declaración y una semana después, Juan Muñoz ha querido pedir perdón públicamente a su compañero: "Quiero pedir públicamente disculpas a mi compañero José Mota, a su familia, a los amigos que tenemos en común... Por esas declaraciones tan desafortunadas, tan crueles, que hice contra él en la prensa en los últimos días", empieza explicando en un vídeo publicado en Twitter.

"Son palabras que él no se merece para nada. Que vienen dadas a causa del derrumbamiento que tuve por el fallecimiento de mi madre. Si bien es cierto que últimamente él y yo no teníamos una relación 'muy allí'. Yo esperaba que al enterarse del fallecimiento de mi madre, hubiese venido, me hubiese dado un abrazo y hubiésemos podido continuar nuestra amistad de siempre", continúa.

"Me mandó un pésame su esposa a través de WhatsApp, pero yo esperaba que él hubiera venido. Eso me dolió mucho y se me juntó con la Navidad y la primera Nochebuena sin mi madre, y en ese momento caí en lo peor, que es beber. Beberme dos copillas de más, cuatro copillas de más, y justo en ese momento me llamó un periodista para preguntarme cómo estaba y para darme el pésame y ahí monté en cólera y empecé a decir barbaridades y disparates que no se merecen ni José ni su familia", asegura.

"Pido mil disculpas porque creo que dije cosas que no las siento. Porque para mi José me parece una bellísima persona, creo que es un hombre que me ha ayudado mucho, creo que es un hombre con el que he compartido muchas cosas... Creo que es un gran tipo y que no se merece lo que le he hecho y me gustaría algún día poder mirarle a la cara y pedirle perdón como se merece. Porque lo que he hecho no tiene perdón", finalizaba asegurando que hacía ese vídeo para pedirle disculpas públicamente y aclarar que José Mota es "una gran persona y un gran compañero".

Por su parte, José Mota sí ha querido pronunciarse tras este vídeo de su compañero respondiéndole también a través de Twitter: "Muchas gracias @CruzyrayaJuan por tus disculpas. Te aseguro que todos los años que hemos compartido juntos están muy por encima de todo esto. ¡¡¡Un gran abrazoooo!!!".