El drama de los encerrados en casa con el cadáver de sus seres queridos, fallecidos por coronavirus en Italia

Una mujer italiana ha tenido que permanecer encerrada en casa con el cadáver de su marido, de 76 años, fallecido supuestamente por coronavirus a principios de semana. Al ser considerado como un potencial foco de contagio, el protocolo impide a las autoridades entrar en el domicilio para atender a la mujer y llevarse el cuerpo del hombre.

Según el medio local Ansa.it, la mujer debía permanecer en su domicilio durante 24 horas como medida de prevención. El alcalde de la localidad, Giancarlo Canepa, ha lamentado la situación a la que ha tenido que enfrentarse la mujer sola, permaneciendo en casa junto al cuerpo sin vida de su marido, tendido boca abajo en el suelo de una habitación.

EL ACTOR DE 'GOMORRA', DENUNCIA LA SITUACIÓN

Por desgracia, este no es el único caso en Italia. el actor italiano , conocido por su papel en la serie inspirada en el libro de Roberto Saviano, publicó un vídeo denunciando que debía permanecer en casa encerrado junto la cadáver de su hermana, de 47 años.

"Estoy esperando la respuesta de las instituciones y todavía no he obtenido ninguna. Este vídeo es muy fuerte, os pido que no se lo mostréis ni a los niños ni a los ancianos. Yo estoy destruido, con todo el dolor del mundo, y tengo que afrontar esta situación con mi hermana muerta en la cama y sin saber qué hacer", explicaba Franzese en el vídeo.

Teresa murió el 7 de marzo en su casa, situada en el centro de Nápoles, donde permanecía confinada junto a sus dos hijos, su marido, sus padres y hermanos.

Luca Franzese explica que su hermana se encontraba mal desde hacía una semana, que apenas podía levantarse de la cama, pero el médico les dijo que no podía ir a su casa. Cuando quedó inconsciente, le practicó "un masaje cardíaco y llamamos al 118", pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Ahora, ese equipo del 118 que acudió al domicilio, se encuentran en aislamiento. La mujer padecía epilepsia, pero no tenía más patologías previas.

"Mi hermana tuvo una gripe con síntomas compatibles con el coronavirus antes de morir", asegura Franzese. Además, denunciaba no haber recibido información sobre la prueba realizada a su hermana ni cómo debe actuar la familia: "Estamos esperando desde hace 24 horas los resultados de las pruebas de coronavirus y nadie nos ha dicho nada". "Estamos completamente abandonados a nuestra suerte", comentaba.

El coronavirus se ha cobrado la vida de más de 1.000 personas en Italia, donde los casos superan los 15.000, y la situación de excepcionalidad continúa.