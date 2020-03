Críticas a Naomi Campbell por cómo se protege contra el Coronavirus

Aunque hay que tomarse muy en serio las medidas para evitar el contagio de Coronavirus adoptadas tanto por la Organización Mundial de la Salud y los Gobiernos de cada país afectado; algunas personas lo están llevando al extremo presas del miedo.

Un ejemplo de esto ha sido Naomi Campbell, que ha publicado una serie de imágenes en la terminal Tom Bradley del aeropuerto de Los Ángeles posando con el "outfit" que ha escogido para protegerse de cualquier tipo de contagio.

Con un mono de protección blanco con capucha, gafas también protectoras, mascarilla y guantes de látex, la top model posa junto a su maleta en la terminal junto al texto "La seguridad lo primero. Siguiente nivel".

También ha compartido otras imágenes posando en el interior del avión, o saliendo de éste con una bolsa de plástico y una manta, de la que la rapera Azealia Banks esperaba que no fuese del avión "porque no las lavan muy bien". A lo que Naomi le respondía que era suya y que ya la había tirado a la basura.

En otra publicación, la vemos con la misma indumentaria viajando en coche.

Estas medidas tan extremas no han gustado a muchos de sus seguidores, que le han escrito mensajes recriminándole que contribuya a generar alarma social: "Morirás algún día, Con o sin coronavirus, belleza 'atemporal'", "Cariño, si no estás enferma, no necesitas cubrirte entera de esta manera" o "Reacción exagerada e hipocondríaca".

"Realmente te quiero pero parece que estés intentando hacer algo gracioso de esto. La gente está muriendo, sufriendo y tu como filántropa no deberías tomártelo a la ligera", le decía otro usuario, al que Naomi contestaba: "No hay nada de gracioso en todo esto. Así es como me siento segura cuando tengo que viajar. Verás a trabajadores de aeropuertos de todo el mundo vestidos así".