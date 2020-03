El doctor Gonçal Lloveras nos explica por qué el coronavirus mata a más hombres que mujeres

Tras el gran éxito que tuvo la intervención del doctor Gonçal Lloveras en el programa de ayer, donde nos explicó otros síntomas que puede provocar el coronavirus, lo tenemos de nuevo en Levántate y Cárdenas para que nos resuelva más dudas sobre este virus.

¿POR QUÉ EL CORONAVIRUS MATA A MÁS HOMBRES QUÉ MUJERES?

"Según el último informe del Instituto de Salud Carlos III, el 52% de pacientes infectados son hombres y el 48%, mujeres", nos explica el Dr. Lloveras, pero hay matices en cuanto al número de pacientes graves.

"El informe recoge que en infectados de menos de 45 años el número de mujeres es mayor, de 45 a 65 se iguala y a partir de los 65 años hay más hombres infectados", y añade, "si tenemos en cuenta la letalidad, la capacidad de matar de este virus, el 66% de los hombres mueren frente al 34% de mujeres".

"¿Por qué? Hay quienes dicen que los estrógenos en las mujeres les protegen, pero es al revés. El hombre llega a edades avanzadas más "machacado". Porque la testosterona, el andrógeno, es más agresivo en el organismo que los estrógenos. La testosterona, la hormona principal de los hombres, machaca más el sistema cardiovascular que el estrógeno en las mujeres."

"Si tienes problemas cardiovasculares y tienes una infección pulmonar de este tipo, tiene más probabilidades de morir", concluye el doctor.

¿Cómo debe ser la cuarentena en casa de un enfermo de coronavirus? / ¿Cómo debe ser la cuarentena en casa de un enfermo de coronavirus?

PREGUNTAS DE LOS OYENTES

- ¿Cuánto tiempo dura el virus suspendido en el aire?

Dr. Gonçal Lloveras: El virus no está solo, el virus viene acompañado de una gotita de saliva que nosotros mismos expulsamos. Por tanto por la propia gravedad, esa gotita de saliva acaba cayendo en segundos. Estemos tranquilos que yendo por la calle no hay virus pululando por el aire; a no ser que alguien te tosa muy cerca.

- ¿Es seguro realizar pedidos online?

Dr. Gonçal Lloveras: Cualquier cosa que venga de la calle, ya sea porque has ido al supermercado o porque te hayan traído un paquete a través de un mensajero, lo que tienes que hacer es deshacerte del envoltorio al momento, si es posible. Si es una caja, con un trapo y una solución para limpiar, la limpiamos antes de meterla en el armario. Y lavarnos las manos siempre después.

Jabón o gel desinfectante: ¿qué es mejor para lavarse las manos? / Jabón o gel desinfectante: ¿qué es mejor para lavarse las manos?

- ¿Cómo puede ser la mortalidad en España tan alta respecto a otros países?

Dr. Gonçal Lloveras: Porque el confinamiento se ha hecho tarde y mal. Ha afectado a todo un colectivo de personas mayores, que es lo que nos está dando la mortalidad alta. Dicen que puede tener que ver un tema genético pero no está demostrado, lo que si se sabe que España es uno de los países con el índice más alto de gente mayor. Pero hasta que esto no acabe y no se pueda analizar los denominadores no podremos sacar una conclusión, porque no podemos saber cuántos infectados hay, haciendo referencia a las personas que pueden estar infectadas y no lo saben.

👉 Náuseas, vómitos o diarrea, podrían ser los primeros síntomas del coronavirus

- ¿Te inmunizas pasando el virus o puedes volver a recaer?

Dr. Gonçal Lloveras: En principio cualquier infección pasada, quedas inmunizado al virus. Inmunizarte, es como ponerte una vacuna de forma natural. ¿Por cuánto tiempo? Depende de lo que tarde en mutar el virus, pero en principio sí quedas inmunizado.

Una mujer enferma / Pexels

PÉRDIDA DE OLFATO Y GUSTO

Antes de despedirse, el doctor Lloveras quiere aclarar las dudas de varias personas que le han escrito preocupadas por la falta de olfato y gusto.

"Esta pérdida del olfato y el gusto se está viendo que es uno de los primeros síntomas de que se puede estar pasando el coronavirus. En principio no tiene más importancia. Si se queda ahí, se acaba recuperando. Esto puede estar sucediendo porque además de todos los síntomas que sabemos que provoca pude estar afectando a nivel de nervios, de los pares craneales.

Así que la gente sepa que si se pierde el olfato y el gusto es muy probable que se esté pasando el coronavirus y es una advertencia para tener cuidado porque podemos ser portadores y a partir de ahí confinamiento absoluto para no ir contagiando, sobre todo si tenemos alrededor gente de riesgo".

👉 Descubren nuevos síntomas del coronavirus que se manifiestan durante la infección