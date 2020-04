Estas son las canciones que más se escuchan en los balcones tras el aplauso sanitario

En la cuarta semana de confinamiento por la crisis del coronavirus sin duda uno de los momentos que nos permite socializar con otras personas que están fuera de nuestra vivienda es la salida a los balcones a las 8 de la noche para aplaudir a los sanitarios.

Tras los aplausos, son muchas las personas que animan al resto de sus vecinos poniendo música para continuar manteniendo este momento de comunidad. ¿Quieres saber qué canciones suenan en cada ciudad? ¡Uri Sabat nos lo cuenta!

- Resistiré - Varios Artistas. El éxito del Dúo Dinámico, cobra vida más de 30 años después en una nueva versión grabada durante el confinamiento por artistas como Álvaro Soler, Blas Cantó, David Bisbal, David Otero, Dvicio, Manuel Carrasco, Melendi, Nil Moliner, Sofía Ellar o Vanesa Martín, entre muchos otros.

Esta es la canción más escuchada en ciudades como Segovia, Albacete, Madrid, Alicante, Valladolid, Burgos, Santander, A Coruña o Zamora.

Tusa - Karol G y Niki Minaj. Esta canción no tiene nada que con la anterior ni parece que sea un grito de ánimo para superar toda la crisis que estamos viviendo. Pero eso no quita que sea uno de los éxitos de principios de 2020 y que no pueda faltar en ninguna fiesta, aunque sea en los balcones.

Tusa está sonando tras el aplauso de los balcones desde Toledo, Valladolid hasta Madrid o Barcelona.

Libre - Nino Bravo. Otro clásico y en esta ocasión en su versión original es la canción que más suena en Madrid.

- Sobreviviré - Mónica Naranjo. Otro himno a la superación es sin duda este éxito de Mónica Naranjo que suena a las 8 de la tarde en balcones y ventanas de Albacete, Madrid, en especial el barrio de Parla: o Zamora.

- Gitana hechicera - Peret. Una de las canciones más curiosas durante el confinamiento ha sido esta del artista catalán que lanzó en 1992. Precisamente en una ciudad catalana, Gavà, es donde más está sonando estos días.