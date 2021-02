Laura Falcó, directiva de Grupo Planeta, denuncia que están alquilando su casa ilegalmente: así es esta estafa, en auge en nuestro país

Tenemos en el programa a Laura Falcó Lara, presidenta Prisma Publicaciones de Grupo Planeta, para denunciar una estafa en la que su casa está siendo involucrada.

Laura nos explica que todo empezó cuando empezaron a llamar al interfono preguntando si podían ver la casa. Las primeras veces pensó que se trataba de un error, pero luego descubrió que las fotos del anuncio de cuando compró la casa hace 4 años volvían a aparecer en nuevos anuncios: "Esas fotos vuelven a estar subidas en todas las redes y en los portales de venta, que además no tienen la obligación legal de verificar nada".

"Se trata de mafias que suben fotos de casas que en su momento han estado a la venta y las ponen como un alquiler con precios muy competitivos, con lo cual tienen lista de espera. Y cuando les dicen que quieren ver la casa, responden que como hay lista de espera porque el precio es muy bueno, que les dejen una paga y señal. Y evidentemente desaparecen", continúa explicando Falcó.

Laura recopiló toda la información sobre el caso y se dirigió a los Mossos d'Esquadra para denunciar la estafa: "Fui a los Mossos con todas las fotografías de todos los portales y con toda la información y me dijeron: 'Ni se moleste. ¿Verdad que a usted no la han estafado?', pero claro, se trata de una estafa en toda regla y hay gente a la que están estafando", añade, a lo que los Mossos le dijeron que como a ella no le habían estafado que no podía hacer nada y que se volviese a casa.

Falcó denuncia por otro lado que los portales de alquiler y venta de viviendas, no pidan ningún documento para verificar que ese inmueble realmente está en venta o alquiler, y que no se trata de una estafa, como ocurre en este caso: "Cuando les llamas los retiran 'acojonaos', porque saben que se les puede caer el pelo si se trata de una estafa, pero de entrada ellos no piden nada".