Pablo Alborán, sobre 'Si Hubieras Querido': "Es una canción de amor, con dardos, cuchillitos y sin dejarnos nada en el tintero"

'Si Hubieras Querido' es el nuevo single de Pablo Alborán, que llega recién cumplidos los 10 años de 'Solamente tú', la canción que lo llevó a lo más alto,

El cantante ha hablado en Levántate y Cárdenas de este tema, de su trayectoria y de las grandes colaboraciones que ha hecho en estos últimos años.

"He querido vivirlo todo al máximo, han sido 10 años de no parar, pero repetiría", ha confesado Pablo Alborán, que siente que "toda las personas con las que he colaborado se han convertido en consejeros y amigos". Alejandro Sanz, Miguel Bosé o Ricky Martin han sido "luces en el camino", le han ayudado a lo largo de su carrera y a sentir Vértigo, cómo se titula su próximo álbum.

'Si Hubieras Querido' es el primer adelanto de este disco, que llegará a finales de año. Pablo Alborán ha explicado el significado de este título: "Si no sintiéramos 'Vértigo' no estaríamos vivos, es lo que nos hace sentir frágiles pero también nos hace venirnos arriba y es la única sensación que nos hace valorar las cosas".

Además, este primer single, que define como "una canción de desamor" pero aclara que está "estupendamente", nació en "en Miami con Julio Reyes, que es mi productor, y con Diana Fuentes, que es una cantautora cubana. Teníamos en la cabeza de escribir una canción de amor, con dardos, cuchillitos y sin dejarnos nada en el tintero. En cierto modo es para pasar página y la música sirve para esto"

Sobre Vértigo, Pablo Alborán confiesa que siente que es "es la primera vez en diez años que con un disco estoy satisfecho con lo que he hecho porque he tenido tiempo, ha venido sin prisas". Y ha explicado que todas las canciones han "salido de mi casa, de Benálmadena o de Madrid".

Además, el artista ha explicado que su canción favorita del disco es 'Si Hubieras Querido' "porque une todas las partes honestas de mi música, de ese rollo mantra". Aunque también se queda con 'Vértigo', porque es "la letra más directa y cotidiana". Y es que en el álbum, Pablo Alborán dice que ha "intentado contar grandes cosas con pequeños momentos del día a día".

Aunque todavía no se sabe la fecha exacta del lanzamiento del álbum, el artista nos ha explicado que de momento puede adelantar que "sale en noviembre" y que "vienen sorpresas. El mundo está cambiando y nosotros tenemos que cambiar también".

Sin embargo, lo que no ha cambiado es el cariño que ha recibido durante todo estos años. La música de Pablo Alborán ha cruzado fronteras y se siente "afortunado por tener a una familia que me esté apoyando siempre", refiriéndose a sus fans.

Antes del lanzamiento de 'Si Hubieras Querido', Pablo Alborán nos regaló un pequeño adelanto en la red y nos ha propuesto un 'juego' a través del cual podemos descubrir más sobre este Vértigo: cómo suenan sus canciones, títulos... Y una web en la que sumergirnos de lleno en este mar de pistas: www.sihubierasquerido.com

"Familia, os propongo un juego.. Estos días iré subiendo posts que contendrán palabras clave que os abrirán contenido exclusivo en la web que destaco en mi stories. Mañana empezamos el juego, ¿estáis listos para emprender este viaje conmigo?", comentaba en un post.

En su último post, el artista escribía: "Y aquí podrás encontrar la última pista, para el último contenido exclusivo! Si hubieras querido, hubiera caminado descalzo y con frío".