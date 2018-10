La enfermedad que vuelve 'zombies' a los mapaches mata a 176 ejemplares en Nueva York

Los expertos están analizando la causa de la muerte de al menos 176 mapaches de Central Park, en Nueva York. Asimismo, no se descarta que la enfermedad se haya extendido a otras zonas de la ciudad.

Al menos 176 mapaches han fallecido desde el pasado mes de junio a causa de una extraña enfermedad, según informa el periódico New York Post.

Las autoridades han informado de que se puede tratar del virus del moquillo canino, que aunque no se contagia a seres humanos, sí puede afectar a perros no vacunados. Aunque por el momento solo han fallecido animales que vivían en Central Park, uno de los lugares más turísticos de Nueva York, no se descarta que la enfermedad se haya propagado a otras zonas de la ciudad. Los animales fallecidos están siendo analizados para concretar la causa de su muerte.

Esta epidemia afecta a los mapaches dejándolos en un estado catatónico, por lo han recibido el apelativo de "zombies". Los animales pierden primero la coordinación, luego se desorientan y terminan muriendo.