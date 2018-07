Froilán, protagonista de una pelea en una discoteca de Madrid

Froilán ha sido el protagonista de una pelea en una discoteca de Madrid. El suceso, que fue grabado con cámara oculta, ha sido emitido por Telecinco. Los hechos se remontan al pasado jueves sobre las 4 de la mañana, aunque por el momento se desconocen los motivos de la discusión. Algunos colaboradores apuntan a que se trataba de una pelea por una chica.

"¿Qué me vas a pegar tú? ¡Tócame!" dice el joven de 18 años en el vídeo mientras da un empujón al chico que está en frente de él. "Eres el nieto del rey, no te voy a tocar. Pero tócame... entonces es defensa propia", respondía. "Me estás empujando tú. Yo no te estoy tocando. ¡Ten cuidadito, no me toques".

Según informaba Telecinco en el programa Sálvame, la policía se presentó en el lugar de los hechos para intentar separar a los jóvenes.

Las imágenes del vídeo, de poco menos de un minuto, las envió una persona que quería mostrar "el comportamiento habitual de Froilán". Este no es el primer acontecimiento que protagoniza el sobrino de Felipe VI; el 27 de mayo de 2015, fue el protagonista de otro altercado con un grupo de jóvenes en el Parque de Atracciones de Madrid al intentar colarse en la atracción El abismo. "Tú cállate, puto chino", contestó el hijo de la infanta Elena, aunque su padre días después negó que su hijo hubiese dicho tal cosa.