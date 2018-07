Un hombre se inventa un ataque terrorista para que cierren los aeropuertos y no viajar con su amante

Le prometió a su amante un viaje a Bombay, pero no tenía dinero para pagar el billete. Como no quería ella se enterase, le envió uno falso y se inventó un atentado para que las autoridades clausurasen los aeropuertos.

M. Vamshi Krishna, un hombre de 32 años natural de la India, ha sido detenido después de enviar a la policía una falsa alarma terrorista.

El hombre había prometido a su amante un viaje romántico a Bombay, pero no tenía suficiente dinero para los billetes. Como Krishna no quería decepcionar a su amiga, creó un billete falso y se lo envió por correo electrónico. Su plan era conseguir que los aeropuertos cerrasen, así no realizarían el viaje pero no sería culpa suya.

Así, el hombre se dirigió a un locutorio, donde creó una cuenta de correo falsa. Desde ahí envió una falsa alerta a las autoridades, que rápidamente se pusieron a rastrear la dirección. En el mensaje, el hombre (bajo la identidad de una mujer) contaba que el próximos días se iban a secuestrar aviones para cometer atentados en los aeropuertos de Bombay, Hyderabad y Chennai, según informa el diario The Indian Times.

Sin embargo, no todo salió como Krishna esperaba. Las autoridades reforzaron la seguridad en los aeropuertos pero no llegaron a clausurarlos.