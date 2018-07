La madre de Gabriel le ha escrito una emotiva carta a su hijo: “Sueño con que en el cielo te estén tratando bien”

El fallecimiento del pequeño Gabriel ha sido un duro golpe, no solo para su familia, sino para las miles de personas que se implicaron en su búsqueda cuando se desconocía el trágico desenlace. Un mes después, su madre Patricia Ramírez, que en todo momento ha demostrado ser un ejemplo a seguir, ha enviado a los medios una carta de dos páginas escrita a su pequeño.

El texto está fechado el 27 de marzo, justo un mes después de su muerte, y Patricia explica que se la escribe porque no sabe cómo seguir adelante: "Hoy hace un mes que te arrancaron de la tierra, un mes desde que mi vida no deja de tambalearse por tu ausencia. Un mes de la más oscura maldad y pesadilla que nunca hubiese querido que tuvieras y nunca hubieses podido tener... Afortunadamente, el consuelo más alentador es saber que te fuiste feliz y no sentiste el peso de la más injusta atrocidad sobre ti".

En el texto, de dos páginas, Patricia explica a Gabriel la gran oleada de amor y empatía que ha despertado. Le cuenta que cambiaron las voces de la película de Nemo: "Todos los pececitos de la peli te buscaban por tierra, mar y aire, como a Nemo. Y así fue Gabriel, te buscamos por tierra, mar y aire. Nunca podrías imaginar el revuelo que montamos para encontrarte".

Una carta llena de amor y cariño a su pequeño, injustamente arrebatado, en la que confía que "en el cielo le estén tratando bien" y lo orgullosa que se siente de él: "Seguro que sientes como, desde que naciste, no he dejado de enamorarme cada día más de ti y enorgullecerme sorprendida de cómo has ido creciendo. No hay madre en el mundo, 'cuchifrito', que sienta más orgullo que yo de haberte tenido y contribuir a tu grandeza".

