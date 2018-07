La madre que arrastraba a su hijo por la calle: "No sabéis lo que es tener un hijo con autismo"

La madre que fue grabada arrastrando a su hijo por las calles de Liverpool en seguida despertó cientos de críticas en redes sociales por su actitud hacia el pequeño. Ahora, la mujer ha publicado un texto en el que habla de la escena y de por qué estaba llevando al pequeño de esa forma: "La gente no sabe lo difícil que es tener un hijo con autismo".

Asegura que poco antes de que un usuario de Twitter grabase la escena y la compartiese en la red social, su hijo se tiró al suelo y se negó a moverse, "reacciona mal ante las multitudes", "deberían preguntar antes de juzgarme. Solo dos mujeres se acercaron a mí y le dije 'él tiene autismo severo'", comenta. "Se lo habría contado a cualquiera que me lo pidiera, pero la gente solo nos mira y juzga y piensa que él no es normal".

Además, explica la situación: "no puedo salir muy a menudo porque tiene estas crisis. No le gustan las grandes aglomeraciones y cada vez que lo saco podría comenzar. Las personas no entienden lo difícil que es tener un niño autista, especialmente cuando son tan fuertes".

"La gente debería simplemente preguntar antes de juzgar", sentencia.