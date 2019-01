La modelo Consuelo Vergara graba como su expareja la maltrata y amenaza de muerte

Consuelo Vergara es una joven modelo chilena que ha tenido la valentía de denunciar públicamente los maltratos por parte de su expareja.

En su perfil de Instagram ha publicado un vídeo en el que se puede ver como el hombre la maltrata e incluso le amenaza de muerte después de que ella le reproche que le haya sido infiel.

En el texto que acompaña el vídeo, Consuelo explica que hace un año que se enamoró de esta persona y que a pesar de que los golpes llegaron más tarde, le fue infiel desde el principio. Fueron los últimos 3 meses de relación los que se convirtieron en una verdadera pesadilla para la modelo: "Me mordía la cara y orejas, me tenía los brazos verdes siempre y dedos marcados, ya era algo de todos los días y yo no sabía que hacer".

La publicación se ha viralizado rápidamente a través de las redes sociales y son miles los comentarios que apoyan a Vergara y aplauden que haya tenido la valentía de explicarlo y animar a otras mujeres que se encuentran en su situación que hagan lo mismo.