Una niña de 11 años evita ser secuestrada gracias al consejo de sus padres

Una niña de 11 años evitó ser secuestrada en un parque de San Tan Valley, en Phoenix, EEUU, utilizando un truco que le explicaron sus padres. La niña estaba con una amiga cuando un hombre que conducía una furgoneta se acercó a ellas y le pidió que se marchara con él alegando que su hermano había tenido un accidente.

A pesar de todo, la menor fue muy astuta y no creyó aquella excusa, así que puso en práctica el truco de sus padres: le preguntó al hombre cuál era "la palabra clave", una frase que hizo que el posible secuestrador se marchase rápidamente al no saber qué contestar.

Brenda James, la madre de la niña, explica que gracias a este truco la menor siempre sabe con quién puede y con quien no debe irse: "Siempre hay una situación especial en la que puede haber alguien a quien no conozcan o que no conozcan bien, y por eso se nos ocurrió una palabra clave".

"La madre hizo un trabajo increíble enseñando una palabra clave a la niña", señaló el sheriff del condado, que no dudó en alabar el buen truco que utilizó la familia para evitar situaciones de riesgo con menores.

"Esperamos que esta noticia anime a los padres a tener una conversación sobre estos peligros y a crear un plan con sus hijos para que sepan qué hacer si se encuentran en una situación similar", señaló.