"Las patatas bravas son sólo patatas chip con ketchup", el mensaje que ha desatado una batalla en Twitter

Ya causó polémica la paella con chorizo de Jamie Oliver, que desató una batalla culinaria entre España e Inglaterra. Ahora, el periodista británico Ian Dunt, redactor jefe de Politics.co.uk, ha empezado otra guerra.

¡Y vaya guerra!

Todo empezó con un tuit que publicaba en su cuenta de Twitter en relación con los últimos sucesos sobre el Brexit y Gibraltar: “Ahora que vamos a la guerra contra España, hablemos de comidas sobrevaloradas”.

That patatas bravas thing is just chips and ketchup. They're not fooling anyone.

El primer balazo lo recibieron las patatas bravas. El periodista escribió que simplemente son "patatas chip con ketchup" y como era de esperar, la gente se le echó encima bañándole en críticas.

Hubo todo tipo de comentarios, insultos, recomendaciones de los mejores restaurantes españoles donde degustarlas e incluso había quien comparaba la cocina española con la italiana comentando que "la primera es simplemente una mala interpretación de la segunda".

Una de las caras más conocidas de la restauración española, Alberto Chicote, tampoco pudo evitar quedarse callado y no sólo le explicó al periodista cómo se preparan las patatas bravas; también le invitó a su restaurante en la Puerta del Sol de Madrid.

@IanDunt Here you are. #Bravas as we cook in @PuertalsolMad, definetly much more than Chips and Ketchup.

Web you want, we wait you there. pic.twitter.com/b403bzJHyT