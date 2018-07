La peligrosa moda de romperse el pulgar que arrasa en las redes

Si hace poco la moda era hacerse selfies en sitios imposibles , ahora lo trending es romperse el pulgar de la mano . Absurdo y a la vez peligroso. Todo comienza en Twitter, cuando un joven llamado Ryan decidió compartir con sus seguidores una foto de un amigo suyo tratando (con éxito) de romperse el dedo gordo. Los jóvenes, amigos desde el instituto en Virginia (Estados Unidos) han comentado en BuzzFeed que " el dolor fue más duro de soportar por intentarlo una y otra vez que por probar simplemente el meme (...) Después de tantos intentos, empecé a sentir raro mi pulgar. Realmente, no puedo explicar la sensación exacta " explica Jon. A raíz de esto han aparecido memes, gráficos e ilustraciones en los que se muestra como realizar con éxito la operación. Sólo hay que llevar el dedo hacia la palma de la mano y presionarlo hacia delante hasta que se rompa el ligamento (esto es algo que, desde luego, no recomendamos hacer a nadie).

Los retos virales que se difunden en internet no dejarán de sorprendernos nunca. Los hay más o menos graciosos y que no hacen daño a nadie, pero luego hay otros que lejos de ser graciosos son, en realidad, muy peligrosos.

JONATHAN ACTUALLY BROKE HIS SHIT LMAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/4nOIPgJ6nq

I TRIED THAT THUMB SHIT THINGY AND I THINK I BROKE SOMETHING 😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/NFWPWfcAAg