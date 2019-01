La tenista Victoria Azarenka se derrumba en una rueda de prensa por la custodia de su hijo: "Lo estoy pasando muy mal"

La tenista bielorrusa Azarenka ha roto a llorar durante una rueda de prensa tras caer en el Open de Australia. La joven no pudo evitar conmoverse al recordar los problemas que está sufriendo para conseguir la custodia de su hijo.

"He pasado por muchas cosas en mi vida... A veces me preguntó por qué... Pero creo que me van a hacer más fuerte. Quiero creer eso y voy a trabajar para ello", aseguraba la bielorrusa entre lágrimas.

Hubo un tiempo en que Azarenka hacía honor a su nombre de pila: 'Victoria'. Fue número 1 mundial y ganadora de dos Abiertos de Australia; para completar su felicidad, en diciembre de 2016 vino al mundo Leo, su hijo.

Sin embargo, apenas seis meses después del nacimiento de su hijo Victoria se separó de su pareja, un profesor de golf estadounidense con fama de 'playboy', tal y como cuentan los compañeros de Jugones.

Ambos empezaron a pelear por la custodia de su hijo; un tribunal americano exigió a Victoria, ciudadana bielorrusia, que no saliera de California si no quería perder a su hijo. Tuvo que renunciar al Open de EE.UU.

La custodia está en el aire

Meses después, Azarenka obtuvo un triunfo legal: ya podía viajar con Leo. Estuvieron en Madrid y Oceanía, pero su exnovio ha recurrido y la Justicia de Los Ángeles ha devuelto el proceso al punto inicial: la custodia está en el aire.

"A veces aún necesito un poco de tiempo y paciencia... y un poco de apoyo", reconocía en Australia entre lágrimas la tenista.