La valiente confesión de una niña de 6 años para salvar a su madre del maltrato de su padre

Una niña británica de 6 años recibió una charla en el colegio sobre el maltrato y la importancia de denunciar si están siendo intimidados por algo o por alguien. Fue entonces cuando la pequeña decidió ir a hablar con su profesora y sincerarse con ella.

Le contó que su madre estaba siendo maltratada por su padre desde hace muchos años y que era un infierno la convivencia que había en su casa. ''Papi está hiriendo a mamá, ella dice que lo ama, pero él la sigue lastimando'', explicaba la pequeña a su profesora.

Jodie, la madre, sufrió palizas muy fuertes incluso en uno de los casos casi le arranca la oreja pero él no le dejaba ir al hospital. También ha tenido costillas rotas y contusiones en más del 95% de su cuerpo, según informa 'The Sun'.

La pareja decidió casarse en 2009 y no fue hasta 2015 cuando empezaron los actos de agresión, haciendo cada vez más habitual que la mordiese o la golpeara.

Finalmente, la Policía, ha detenido al hombre. Ha sido condenado a 18 años de cárcel por seis cargos de agresión, agresión sexual y violación.