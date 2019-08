El vídeo de Taylor Swift borracha que se ha hecho viral en las redes

Taylor Swift está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Sin embargo, además de ganar el premio al icono de la moda en los 'Teen Choice Awards', la artista ha creado cierta polémica por su noche de antes con sus amigo.

Tras asistir a la gala de nominaciones de los 'MTV Video Music Awards 2019', donde también se hizo con dos triunfos, por sus singles 'Me!' y 'You need to calm down', la cantante acabó dándolo todo con sus colegas. Y así lo hemos visto en las redes sociales, donde han salido a la luz unos vídeos de Taylor Swift borracha.

Las imágenes se han hecho virales y hasta el hashtag #DrunkTaylor ha sido trending topic.

Tras la difusión de estos vídeos, la propia artista salió en su defensa y explicó que: "Hice una fiesta para celebrar junto a las personas que participaron conmigo en 'Me!' y 'You need to calm down' y donde tuvimos tanta diversión que 'Drunk Taylor' acabó siendo trending topic en Twitter".

La cantante estadounidense subió una recopilación de imágenes de esa noche a su red social, mostrando lo bien que se lo pasó junto a sus personas más cercanas.