Un hombre organiza la boda de su esposa y su amante

La noticia resulta insólita ya que en India las mujeres no pueden divorciarse si su marido no lo permite, y este marido no solo lo permitió, sino que se ofreció para realizar los trámites de la nueva boda.

Uttam Mandal y Sapna Kumari, residentes en Bhagalpur, en el estado de Bihar de India, se casaron en el año 2014 y tuvieron dos hijos. Todo iba aparentemente bien hasta que dos años después la mujer comenzó a mantener una relación extramatrimonial con otro hombre.

El marido, que en un primer momento se molestó por la situación, terminó entendiendo que su mujer no podía luchar contra sus sentimientos y quiso buscar una solución para que la familia no quedase destruida. "Las vidas de tres personas se habrían destruido si no hubiera hecho esto. Esta fue la única solución. Ahora todos podemos ser felices", decía a la cadena ETV Bharat.

Así, el exmarido habló con la familia de la joven para que comprendiesen la situación y permitiesen tanto el divorcio como que la mujer se casase con otro hombre con el que ser verdaderamente feliz.

