El show de Briten: "Me presenté a MasterChef sin tener idea de cocinar y pasé el primer casting"

Ana Brito a.k.a El Show de Briten cada vez tiene más alcance y repercusión con sus vídeos. Que si Sanxenxo está lleno de madrileños, que si Tarifa es 'the place to be'... ¡A tu it girl favorita no se le pasa nada!

En poco tiempo, los vídeos de la joven se han viralizado a gran escala y cada vez la conoce y la sigue más gente. ¿Tendrá pensado algún monólogo especial para cuando supere los 100k? Le queda muy poquito... Hablamos con ella de su paso por Masterchef, la "importancia" de los ex, descubrimos sitios para ir de vacaciones y mucho más.

