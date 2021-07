Los artistas que le vuelan la mente a sir Elton John

Sir Elton John estuvo hablando en su espacio Rocket Hour con Zane Lowe para Apple Music. En esa charla comentó que el mantenerse en contacto con artistas nuevos le hace sentirse aún más joven. "Lo llevo haciendo los últimos seis años y me veo mejor que cuando empecé a hacerlo", dijo.

En concreto, el legendario artista inglés se refirió a dos artistas de la actualidad: "Cuando escuché lo primero que escuché de Lorde, que fue Royals, me voló la cabeza", dijo. "Me pareció un estilo que no había oído hasta la fecha, algo único y sencillo. Y lo mismo me pasó con Billie Eilish. Cuando escucho sus discos, es la nada. El espacio y lo que te transmite".

Además, han sido muchos artistas los que agradecieron a Elton en directo su apoyo y sus colaboraciones. En especial Dua Lipa, quien le mandó un mensaje expresando cuánto agradece no solo que cantara su Levitating en su programa, sino también todo el soporte y la magia que transmite a los jóvenes artistas que se acercan a él.

También habló sobre la versión que hizo con Miley Cyrus del Nothing Else Matters de Metallica. Dijo que fue Andrew Watt, el productor y guitarrista en el tema, el que se acercó a él y le dijo que quería hacer una versión con piano. "Él solo quería que hiciera el inicio, pero acabé tocando durante toda la canción. Y acabó siendo un trabajo increíble con Miley".