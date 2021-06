El maestro del terror Stephen King confiesa qué película no ha podido terminar de ver

Uno de los iconos del horror y el suspense, el escritor Stephen King, reconoce que no pudo terminar de ver la cinta porque le estaba pareciendo "demasiado espeluznante"

el autor de 'it' o 'el resplandor'

Sin duda alguna Stephen King es uno de los maestros del terror. El escritor es autor de novelas como It o El Resplandor, que dan bastante mal rollo si eres valiente y que te dejan una semana mirando debajo de la cama cada noche si no lo eres tanto. Bien, pues igual que Superman tiene su kriptonita, King reconoce que hay una película que no pudo terminar de ver porque le daba demasiado miedo.

La cinta es nada menos que El proyecto de la Bruja de Blair, una película que se rodó en 1999 y que desarrolla como un falso documental, todo cámara en mano, la supuesta experiencia de un grupo de adolescentes que descubren la leyenda de la bruja y acuden al pueblo de Burkittsville a estudiarla... y ya no contamos más.

Vamos a darle un poco de crédito al escritor: en el momento de ver la película, King estaba en el hospital por un accidente de tráfico que había sufrido días antes. Su hijo le trajo la cinta en VHS y le dijo que tenía que verla. Pero claro, es posible que los medicamentos que estaba tomando en el momento afectaran al visionado... y a media película le pidió que la quitara porque era "demasiado espeluznante".

La película, eso sí, fue todo un exitazo y es una cinta de culto hoy en día. Y a su larga lista de éxitos, precuelas, secuelas, ganancias (se grabó con 500.000 dólares y generó 250 millones) ahora puede sumar uno muy particular: ser la película de terror que el maestro Stephen King no pudo terminar de ver.