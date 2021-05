'Born this way' cumple 10 años y Lady Gaga lo celebra a lo grande

Born this way, un tema y un disco que marcaron la carrera de Lady Gaga, cumple diez años. El álbum no solo triunfó en Estados Unidos, sino que captó la atención del mundo entero. Y es que así es Lady Gaga, una artista para disfrutar en todos los rincones del planeta. Born this way consolidó la carrera de la cantante y la catapultó al estrellato, gracias a su desparpajo, originalidad y talento.

Nada de lo que hace Lady Gaga pasa desapercibido. Desde sus vestidos, el uso de su maquillaje, sus canciones y videoclips consiguen perdurar en la memoria de sus fans, sean o no, incondicionales. ¿Cómo lo hace? Porque todo su trabajo está basado en la generación de un impacto, bien sea a través de una melodía o de una secuencia de unos de sus vídeos. Esto se debe a que Lady Gaga deja huella allá por donde pasa y su música así lo demuestra.

Lady Gaga en la sesión de fotos de Eli Russell Linnetz // Instagam|@ladygaga/@elirusselllinnetz

Una década después del éxito de Born this way, Lady Gaga está preparando varias sorpresas para conmemorar una fecha tan especial para ella y sus seguidores. El disco se titulará Born This Way The Tenth Anniversary Edition, cuyo lanzamiento está previsto para el 18 de junio. Además, de las 14 canciones originales, esta versión incluirá 6 versiones nuevas, que ya son el objeto de deseo de todos los admiradores de la artista. De hecho, "las nuevas versiones van a estar a cargo de otros artistas", nos cuenta Juanma.

Lady Gaga es una figura muy importante para la comunidad LGTBI, gracias a sus canciones. De hecho, la cantante acudió a Hollywood para recoger la medalla de la ciudad, como reconocimiento a su aportación.

Lady Gaga, artista polifacética

Cantante, productora y actriz, Lady Gaga está por todas partes y en todas cumple de sobra. Durante los últimos años su trabajo interpretativo ha llamado mucho la atención, en especial, por el clamor con el que se ha valorado su labor en series como American Horror Story o su trabajo, junto a Bradley Cooper, en la película Ha nacido una estrella.

Si en la serie de Ryan Murphy, Lady Gaga interpretaba a una reina vampiro, en el filme se marcaba una actuación memorable, en buena medida, debido al éxito del tema Shallow. Su coqueteo con la televisión duró solo una temporada, el show es una antología, pero fue suficiente para que la cantante dejara su impronta en la memoria de todos los espectadores de American Horror Story: Hotel.

Lady Gaga en Friends

La relevancia de Lady Gaga queda patente con actuaciones como la que tuvo en Friends. Son pocos los artistas que han alcanzado una repercusión semejante, como para tener su minuto de oro en el especial que se la ha dedicado a Friends, la mítica serie de televisión. También ha sido muy sonada su participación en el documental The Me You Can’t See, en el que el príncipe Harry y Oprah Winfrey hablan de salud mental.