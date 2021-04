12 películas para conocer la historia de las estrellas de la música

Te interesa 19 documentales sobre música que no te puedes perder

En medio de una Semana Santa de lo más atípica, los planes alternativos se han convertido en una necesidad. Con las comunidades autónomas cerradas como medida preventiva para evitar la propagación de la Covid, proponemos un puñado de películas sobre la industria musical para disfrutar de estos días de vacaciones en casa.

Bohemian Rhapsody, Rocketman, Blaze o Metallica through the never son algunas de las apuestas para meterse de lleno en la industria musical. Prepárate para una sesión de cine en la que la banda sonora tiene un papel protagonista.

Rocketman

En 2019 llegó a las salas de cine la película Rocketman, basada en la vida de Elton John. La cinta británica dirigida por Dexter Fletcher contiene numerosas referencias al sexo y las drogas. Si hay algo que caracteriza este trabajo es que no intenta dulcificar los episodios más oscuros del cantante, sino que los aborda con realismo.

La película arranca con la llegada del protagonistas a Alcohólicos Anónimos, lo que sirve como hilo conductor para mostrar las diferentes etapas de la vida de Elton John. La falta de afecto por parte de su padre y el desinterés de su madre marcaronn a un niño con un talento innato para la composición. Esos dos factores hicieron que su vida se hundiese y acabase refugiándose en las drogas y el alcohol.

Dónde verla: Netflix, Amazon Prime (2,99), Google Play (2,99) y YouTube (2,99).

Bohemian Rhapsody

De Elton John a otro de los referentes de la música británica: Freddie Mercury. Bohemian Rhapsody no solo fue un éxito de taquilla, sino que se llevó el reconocimiento de la crítica haciéndose con cuatro premios Oscar, dos Globos de Oro y dos BAFTA.

La película es un homenaje a la banda, a su música y, sobre todo, a su líder: Freddie Mercury, un cantante que desafió estereotipos para convertirse en uno de los showmans más queridos del mundo.

Dónde verla: Amazon Prime, Google Play (3,99) y YouTube (3,99)

Tina

Tina Turner también cuenta con un biopic sobre su vida. Es la verdadera historia de Anne Mae Bullock, más conocida por Tina Turner. La cinta narra la vida de una adolescente dispuesta a convertirse en enfermera a la que descubre el músico Ike Turner. La película no solo aborda su ascenso hasta convertirse en toda una estrella del rock, sino que también muestra un matrimonio marcado por la violencia y la angustia.

Dónde verla: Disney Plus, Google Play (2,99), YouTube (2,99) y Amazon Prime (2,99).

Dreamgirls

Inspirada en la historia de The Suprems, el musical Dreamgirls llegó a las salas de cine en 2006 con Beyoncé como parte del reparto y como su gran reclamo. La cantante hizo un buen papel, pero quedó eclipsada por su compañera Jennifer Hudson, que consiguió hacerse con el Oscar a Mejor actriz de reparto por su interpretación. La película cuenta con unas de las mejores bandas sonoras de Broadway.

Dónde verla: Amazon Prime, Google Play (2,99) y YouTube (2,99).

Ray

Jamie Foxx, que también participó en Dreamgirls, protagoniza Ray, el biopic de Ray Charles, cantante, saxofonista y pianista invidente de soul, R&B y jazz. La historia describe cómo el artista superó sus limitaciones, así como sus problemas familiares y económicos, para convertirse en toda una leyenda de la música. Kerry Washington (Scandal) también forma parte del reparto.

En la cuerda floja

Dónde verla: Google Play (3,99) y YouTube (3,99).

La vida de Johnny Cash, el rey del country, inspiró En la cuerda floja. La película recoge la historia de amor entre el cantante, a quien da vida Joaquin Phoenix, y su mujer June Carter, que interpreta Reese Witherspoon, que se llevó el Oscar a Mejor actriz.. Es uno de los biopics imprescindibles.

Dónde verla: Amazon Prime, Disney Plus y YouTube (3,99).

The Dirt

The Dirt te lleva de lleno al principio de los 80, cuando se formó la banda Mötley Crüe. Una película con sexo, drogas, rock ‘n roll y el alto precio que tuvieron que pagar los miembros del grupo por tantos excesos. Nikki Sixx, Mick Mars, Tommy Lee y Vince Neil formaron parte de la que fue la banda de rock más famosa de su tiempo y que terminó disolviéndose en 2015. La película, basada en la autobiografía publicada en 2001, es adictiva.

Dónde verla: Netflix.

Blaze

Blaze (2018), dirigida por Ethan Hawke, narra la vida del cantante de country Blaze Foley. No llegó a ser muy conocido pero tras su muerte, a los 39 años por un disparo, se erigió como un referente para muchas estrellas del género. La cinta, que capta el espíritu del artista, está basada en las memorias recogidas en el libro Living in the woods ia a tree, escrito por Sybil Rosen, que también participa en la película como actriz.

Dónde verla: Google Play (1,99) y YouTube (1,99)

Love and mercy

Love and mercy retrata la vida de Brian Wilson, fundador de los Beach Boys. Una película a caballo entre los 60 y los 80 con Paul Dano como protagonista. El argumento recoge los problemas mentales del músico y cómo acabaron distanciando de la popular banda.

Dónde verla: YouTube (5,99).

Metallica through the never

La famosa banda de trash metal Metallica cuenta con una película que narra su historia. Metallica through the never muestra a un joven técnico de la banda enviado a una misión de última hora mientras el grupo da un mítico concierto. Algunos de sus integrantes forman parte del reparto.

Dónde verla: no disponible en plataformas.

The Runaways

En 2010 Kristen Stewart, Dakota Fanning, Michael Shannon y Scout Taylor-Compton se pusieron en la piel de The runaways, las chicas rebeldes del rock que formaron una banda en 1975. Aunque su carrera musical se prolongó solo durante cuatro años —cuando intentaron lanzarse por separado— tuvieron un buen puñado de éxitos como Queens of Noise, Neon Angels (On the Road to Ruin) o Born to Be Bad o Cherry Bomb. Les sirvieron para demostrar que la música no es un producto de consumo industrializado, sino un medio de expresión único.

Dónde verla: no disponible en plataformas.

El cantante

Dos de los representantes más conocidos de la música latina, Marc Anthony y Jennifer Lopez, se pusieron en la piel del cantante de salsa Héctor Lavoe y su mujer Nilda Puchi Román en El Cantante. Esta película de 2006 recoge la historia de los inicios del artista puertorriqueño en Estados Unidos, su gran éxito y su lucha contra las drogas, el alcohol y la depresión.