El nº1 de Superman se vende en una subasta por 3,25 millones de dólares

Juanma Romero se sumerge en el mundo de los cómics y los superhéroes para entender el valor desorbitado que pueden adquirir sus productos y eso es, precisamente, lo que ocurre con los de Superman. En 1938 se publicó el primer número de Action Comics, donde se presentaba la figura de Superman al mundo entero.

Este cómic, un tesoro entre los tesoros, ha roto todos los récords posibles al ser adquirido en una subasta por 3,25 millones de dólares (casi 3.000.000 de euros). Por supuesto, el ejemplar se encuentra en un estado óptimo de confirmación. Juan Carlos Hernández Bosquet, director de El Sótano del Planet, es un coleccionista y auténtico experto de Superman, un amante del superhéroe, dedicado a analizar la figura de El Hombre de Acero y a los héroes de DC Comics: "El crecimiento del valor del cómic está relacionado no solo por su calidad, sino también por el paso del tiempo".

La trascendencia de Superman

Superman nació de la creatividad conjunta de Jerry Siegel y Joe Shuster en la década de los años treinta. La portada del número 1 de Action Comics, en la que el superhéroe levanta un coche con sus manos, es historia viva del mundo de las viñetas. Superman tiene tantos poderes, como productos creados alrededor de su figura. Fuerza, velocidad, visión de calor, aliento congelante, la capacidad de volar, cientos de cómics, películas y series de televisión. Ciertamente, la lista es interminable.

¿Quién es el comprador?

No se ha hecho pública la identidad del coleccionista, que ha preferido mantener su anonimato a toda costa, aunque se tratara de un viejo conocido, tal y como matiza Juan Carlos: "El propio vendedor de esa subasta lo había adquirido en el año 2018 por 2 millones de dólares". No obstante, él no ha sido el único en gastarse una fortuna en el primer número de Superman. Otros ejemplares ya se vendieron en 2014 y 2011 por valores similares, pero nunca habían alcanzado este nivel. Entre los coleccionistas destaca, cómo no, el nombre del actor Nicolas Cage que, en su momento, ya se había gastado una cifra millonaria en el famoso Action Comics.