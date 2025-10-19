EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE
"Mi caso fue patético": Rocío perdió la oportunidad de hacerse una foto con Paulina Rubio
Rocío, oyente de Me Pones en Madrid, le cuenta a Iván Infante que hace años pudo haberse hecho una foto con Paulina Rubio... pero se quedó con las ganas. "Había quedado con mis amigas en un hotel. Estaba la entrada vacía, y en frente pasa una chica. Me llama la atención lo chiquitina que era, parecía un Tamagotchi", dice. Cuando la reconoció, fue a pedirle un autógrafo, pero ya se había metido en el hotel: "Mis amigas me pusieron verde". ¡Escucha la anécdota completa!