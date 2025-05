EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

David Muñoz y la historia de un nombre común: "No soy cocinero, no canto en Estopa..."

Juanma Romero ha querido conocer historias curiosas con nombres propios, y nuestro oyente David Muñoz nos ha regalado en Me Pones la mejor llamada del día. "No soy cocinero, no canto en Estopa, no corro en MotoGP... Medio mundo se llama David Muñoz, no tiene mérito ninguno", cuenta entre risas.