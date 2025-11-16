EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE

El delirante momento que vivió Lourdes en un supermercado: "Pensaba que era una cámara oculta"

Lourdes, oyente de Me Pones, pensó que estaba en una cámara oculta ante la delirante conversación entre un hombre y una cajera de supermercado... "Estábamos en la fila para pagar y tenía un caballero delante que le preguntó a la cajera: 'Oiga, señorita, ¿este papel tiene el suficiente número de capas para que mi señora a la hora de limpiarse no acabe manchándose los dedos?'. Tendríais que haber visto la cara de la cajera...", le cuenta a Iván Infante entre risas. ¡Escucha el audio y no te pierdas su anécdota completa!