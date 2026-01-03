EN DIRECTO, CON JUANMA ROMERO

Una oyente de 'Me Pones' consigue el cinturón negro de 'jiu-jitsu' a los 45 años

Verónica, una oyente de Me Pones, deja impresionado a Juanma Romero al contarle que en 2025 consiguió el cinturón negro de jiu-jitsu: "El cuerpo aguanta superbién, con 45 estoy mejor que nunca". Por su parte, Juanma estuvo cinco o seis años apuntado a kárate, aunque no recuerda nada. "Cuando la mente olvida, el cuerpo recuerda", le dice Verónica antes de invitarle a su dōjō para practicar. "Vente un día a Pamplona, te cuidaremos un montón"... ¡Escucha su conversación completa!