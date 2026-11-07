En 'Me Pones' con Juanma Romero y Marta Lozano

Se fue a vivir a Irlanda sin saber inglés y ahora es profesora bilingüe: "Los niños me enseñaron más que cualquier otra persona"

Paula, una oyente de Me Pones en Burgos, se fue a Irlanda para trabajar de cuidadora sin saber casi nada del idioma y ahora es profesora de inglés. "Los niños me enseñaron más que cualquier otra persona porque, al final, ellos también están aprendiendo", cuenta. Al final, estuvo dos años y medio en Irlanda y otros dos en Londres. Una inmersión total. ¡Escucha su historia completa!