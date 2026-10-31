EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO Y MARTA LOZANO

La historia de Halloween más aterradora: "Pensé que era un cambiapieles"

Marina, una oyente de Me Pones en Cantabria, cumple los años en Halloween y este año ha querido celebrarlo en Europa FM contando una historia de terror que vivió en primera persona. Ocurrió el mismo día de su cumpleaños cuando iba conduciendo de noche y decidió parar a dormir al lado de un pantano sin nada de luz. Cogió el móvil porque no podía dormir y en la pantalla vio reflejados los ojos de algo que la observaba... "Ahora asumo que era un ciervo, pero mi cerebro pensó que era un cambiapieles", cuenta. Por supuesto, saltó "como una loca" y salió de allí pitando. ¡Escucha su anécdota completa!